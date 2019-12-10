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10.12.19 10:30

Зеленский пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева на Донбасс: Походите ножками, ручками, глазками. Туфли Brioni не испачкаете

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после "нормандского саммита" пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать и "ручками, ножками посмотреть Украину".

Зеленский пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева на Донбасс: Походите ножками, ручками, глазками. Туфли Brioni не испачкаете

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Зеленский ответил на вопрос российской журналистки и напомнил, как он сам лично приезжал в Станицу Луганскую и общался с местными жителями. Такой же совет он дал и российским СМИ.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете. Мне кажется, это важно все это чувствовать и понимать", - сказал он.

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