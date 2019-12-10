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10.12.19 10:39

Санкции ЕС против РФ будут продлены на следующие полгода, - глава МИД Польши Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что ЕС продлит санкции против страны-агрессора России на полгода.

Санкции ЕС против РФ будут продлены на следующие полгода, - глава МИД Польши Чапутович

Об этом шла речь на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода", - отметил Чапутович.

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Он подчеркнул, что считает "Россию стороной, прибегшей к агрессии".

"И Россия должна выйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом", - сказал глава МИД Польши.

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