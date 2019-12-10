Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.12.19 10:39

"Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

"Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

"Компромисс может быть: мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать и уменьшать - и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил он.

При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский "четко сказал" на переговорах.

"Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное", - сообщил Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская полиция готова патрулировать границу с РФ на оккупированном Донбассе с "представителями территориальных общин", - Аваков (обновлено). ВИДЕО

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

О чем не договорились:

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100