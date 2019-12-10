"Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня", - Аваков объяснил, каким может быть компромисс по вопросу границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.
"Компромисс может быть: мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать и уменьшать - и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил он.
При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский "четко сказал" на переговорах.
"Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное", - сообщил Аваков.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":
- разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
- обмен пленных до конца 2019 год;
- полное прекращение огня до конца 2019 год;
- продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
- расширение мандата СММ ОБСЕ;
- следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.
О чем не договорились:
- проведение местных выборов на Донбассе;
- восстановление Украиной контроля над границей;
- транзит газа.