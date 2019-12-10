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10.12.19 10:49

"Нормандский саммит" восстановил доверие между сторонами, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что саммит в "нормандском формате" позволил восстановить доверие между сторонами и дал толчок для дальнейших действий.

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Об этом французский лидер заявил по результатам саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что господин Зеленский проявил политическую преданность и решимость как президент Украины. И это помогло восстановить доверие на взаимных началах", - подчеркнул Макрон.

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Он также отметил, что по результатам работы саммита стороны достигли главного результата: толчка в работе.

"Мы пытаемся достичь справедливого и устойчивого мира в этом конфликте, который не является замороженным. И это – открытая рана на Европейском континенте", - сказал президент Франции.

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