Газом пользуются как оружием, - Коболев о переговорах в Париже

Об этом он сказал в эфире Свободы слова на ICTV, комментируя газовые переговоры в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Коболев подтвердил, что пока никаких договоренностей по газовому вопросу достигнуто не было. "Переговоры продолжатся в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", - отметил он.

Комментируя возможные действия Газпрома, Коболев сказал: "Мне трудно предугадать действия Газпрома. И мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово".

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По словам главы Нафтогаза, Украина прошла очень сложный путь и много сделала для реформирования отрасли. "Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения системы, так называемый анбандлинг. Новый независимый оператор, созданный согласно европейским правилам, сертифицированный согласно европейским правилам, будет готов к ведению операционной деятельности. Он уже существует. 1 января он покинет группу Нафтогаз - то есть станет полностью независимым", - подчеркнул Коболев.

"Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы кризиса не было. И мы очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, в 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис", - добавил глава Нафтогаза.

По его словам, газовый кризис ничего хорошего для газового бизнеса в Европе не сделает. "Это будет лишь очередным подтверждением, что газ является оружием, им пользуются как оружием и всем нужно держаться от газа подальше", - отметил Коболев.

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