Сейчас одно из самых важных заданий - создавать условия для возвращения украинцев в страну, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время "Первого национального форума по вопросам миграции и противодействию торговле людьми" в Киеве во вторник.

"Считаю, что одно из самых важных заданий Украинского государства сейчас - это создавать условия для возвращения украинцев в нашу страну, потому что без этого невозможен экономический рост, о котором говорит премьер - министр и президент", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что сейчас нет точной статистики, сколько украинцев выехали из Украины в другие страны, однако, по данным экспертов, эта цифра колеблется от 3 до 4 млн граждан.

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Кроме того, замминистра подчеркнул, что МВД Украины будет "жестоко пересекать" случаи торговли людьми, а также подчеркнул готовность сотрудничать с работодателями в плане защиты прав на труд и прав работодателей на обеспечение нормальных условий труда.