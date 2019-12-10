При нашей неподготовленной власти - это лучший из возможных итогов, - Безсмертный о нормандском саммите

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Встреча прошла под знаком "договорились договариваться". Результат - нулевой. Я не ожидал ничего другого. Более того, в нашей ситуации, при нашей неподготовленной власти, - это лучший из возможных итогов. Эмоция одна - беспомощность представителей украинской стороны", - сказал он.

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Безсмертный подчеркнул, что Зеленский так и не поднял вопрос Крыма, а также не озвучил стратегию Украины по вопросу реинтеграции Донбасса и полуострова.

"Максимум, чего ждал: решение вопроса об освобождении пленных, хотя бы того колличества, которое было анонсировано в сентябре. Ничего большего нормандский формат не мог привнести, поскольку он уже находится в российской парадигме "постоянной войны"", - резюмировал дипломат.

Больше мнений экспертов о встрече в Париже читайте в материале Цензор.НЕТ "Нормандская встреча: зрада, прорыв или топтание на месте?"