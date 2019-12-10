У Суркова сдали нервы, бумаги бросил, кричал "мы так не договаривались", - Аваков о переговорах в "нормандском формате"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом рассказал глава министерства Арсен Аваков.

По его словам, во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

Что касается Кремля, то его представители вели себя эмоционально и некомпетентно.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - подчеркнул Арсен Аваков.

"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - подытожил министр.

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