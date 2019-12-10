С начала года патрульные полицейские Киевщины выявили почти 25 тысяч нарушителей скоростного режима

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Полицейские фиксировали нарушения скоростного режима с помощью лазерного измерителя скорости "TruCAM".
Отмечается, что 21 114 постановлений были вынесены по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП; 3380 - по ч. 3 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час) КоАП.
Патрульные Киевской фиксируют скорость движения автотранспорта с помощью лазерного прибора TruCAM на автомобильных дорогах государственного значения: М-03 "Киев-Харьков-Довжанский"; М-05 "Киев-Одесса"; М-06 "Киев-Чоп"; М-07 "Киев-Ковель".
В полиции напомнили, что достаточно часто нарушения скорости приводит не к административным материалам, а к фатальным последствиям.