Рахманин о заявлениях после "нормадского саммита": "То, что мы услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда"

Как сообщает пресс-служба фракции в Facebook, об этом Рахманин заявил в эфире "Свободы слова" 9 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"То, что мы сейчас услышали, раз доказывает, что Минские соглашения - это путь в никуда. Потому что, если вы слушали Владимира Зеленского и Владимира Путина, могло сложиться впечатление, что они были на разных мероприятиях. Это означает, что точки зрения - абсолютно непримиримы. Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения. Они могут встречаться еще в апреле, в октябре, еще много раз, но ни к чему по Минских сделках они не придут", - сказал Рахманин.

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