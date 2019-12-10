После обмена пленными и прекращения огня должно последовать возобновление контроля над границей, - глава украинской делегации в ПА НАТО Чернев

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Хорошо, что были озвучены красные линии на самом высоком уровне. И о Крыме, и о недопустимости федерализации, и о собственном самоопределении Украины с вектором движения. Это уже незыблемые отправные точки", - отметил он.

Чернев добавил, что ожидает выполнения пунктов принятого коммюнике.

"(Пунктов. - Ред.) об обмене пленными и абсолютном прекращении огня (что сложно и маловероятно из-за постоянного нарушения со стороны террористов). Ну, а после посмотрим. Думаю, самым важным будет вопрос возврата контроля над границей. И он либо разблокирует дальнейшее движение, либо заморозит", - отметил нардеп.

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