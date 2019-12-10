Одного осужденного, сбежавшего из колонии на Житомирщине, задержали, другого ищут, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Беглеца задержали в с. Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии.

По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

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