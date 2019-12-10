Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова на брифинге.

"Нам нужно консолидироваться вокруг украинского языка. Он должен служить фактором объединения, а не раскола", - сказала она.

Реагировать на жалобы на нарушение языкового закона Монахова будет уполномочена только через полгода, однако, по ее словам, будет знакомиться с ситуацией и получать обращения.

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В данный момент формируется секретариат омбудсмена.

Напомним, Татьяна Монахова была назначена на должность Уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября текущего года.