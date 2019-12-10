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10.12.19 12:40

Украинский язык должен быть фактором объединения, а не раскола, - Монахова объяснила, что именно будет регулировать государство

Государство будет регулировать только язык общения между гражданами и государством. В сферу персонального общения и религии оно не вмешивается.

монахова

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова на брифинге.

"Нам нужно консолидироваться вокруг украинского языка. Он должен служить фактором объединения, а не раскола", - сказала она.

Реагировать на жалобы на нарушение языкового закона Монахова будет уполномочена только через полгода, однако, по ее словам, будет знакомиться с ситуацией и получать обращения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас очень важно запустить Закон об украинском языке и начать его юридическую защиту, - Монахова

В данный момент формируется секретариат омбудсмена.

Напомним, Татьяна Монахова была назначена на должность Уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября текущего года.

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