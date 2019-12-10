Преждевременно утверждать, что нападение на Мирошниченко было совершено на почве ненависти к украинскому языку, - языковой омбудсмен Монахова

Об этом она сказала на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Монахова рекомендует подождать результатов следствия.
"Как человек, я очень сочувствую этой трагедии. Но как политик я должна взвешивать формулировки. Потому что если следствие докажет, что мотив был другим, а я уже сделала заявление, то это ответственность. Поэтому нужно дождаться результатов следствия", - отметила она.
Свое публичное нереагирование на данную ситуацию Монахова объяснила тем, что фактически выпала из информационного пространства.
"Я сейчас живу между двумя городами - Киевом и Николаевом. Мои документы ещё находятся в Николаеве, я принимаю сессию у студентов, передаю дела. И в Киеве тоже много информации. Поэтому пауза была сугубо техничной. К тому же мне пришлось закрыть страницу на Фейсбуке. Она всегда была открытой, то с момента объявления моей кандидатуры начались комментарии разного уровня адекватности. Я решила, что будет официальная страница омбудсмена, которая будет открыта для всех. Там мы будем реагировать мгновенно", - заявила Монахова.
По поводу гуманитарной работе на Донбассе она заявила: "Защита украинского языка может осуществляться в разных формах. Популяризация должна быть одной из них. Если проводить культурную, разъяснительную политику, особенно работать с молодежью, делать социальную рекламу, качественный украинский контент, то можно двигаться к людям и мотивировать их менять отношение к государственному языку с негативного на нейтральное, а потом - на позитивное".
На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.
6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.
Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.
В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.
Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.