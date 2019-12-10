Воины 14-й ОМБр Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота погибли в зоне ООС 9 декабря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Волынская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Погибли военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады:

- младший сержант Андрей Владимирович Войтович, 1990 года рождения, житель Луцка;

- старший солдат Сергей Николаевич Сирота, 1997 года рождения, житель села Щурин Рожищенского района Волынской области.

Сергей Сирота

- младший сержант Виктор Федорович Прусский, 1970 года рождения, житель Ровно.

" Виктор Прусский погиб вчера вечером после детонации противотанкового минного шлагбаума. Детонация произошла вследствие обстрела со стороны противника. Прусский получил множественные огнестрельные осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - сообщает rivne1.tv.

"9 декабря война отняла у нас троих братьев... Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения, младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения, старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения... Слов нет. Не существует слов, чтобы выразить нашу боль... Есть только горе, необъятное черное горе... И жгучая жажда мести - самое малое, что можно сделать... Покойтесь с миром, братья... Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших... Скорбим вместе с вами", - сообщила позже пресс-служба 14-й ОМБр.

Войтович, Прусский, Сирота

Более подробная информация, а также дата и время прощаний будут сообщены дополнительно.