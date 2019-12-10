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10.12.19 13:10

Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что среди погибших и пострадавших при стрельбе в больнице в Чехии не было украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter .

"По предварительной информации, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет", - написал он.

Ранее он сообщил, что консульство проверяет, могли ли быть среди пострадавших граждане Украины.

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Напомним, утром 10 декабря в университетской клинике чешского города Острава мужчина застрелил шесть человек и ранил еще двух. После этого он скрылся на серебристо-сером автомобиле Renault.

Позже стало известно, что полиция провела спецоперацию по задержанию возможного преступника, но тот застрелился, пустив себе пулю в голову. Мотивы преступления пока не известны.

Фотографии с места происшествия опубликовало агентство ЕРА.

Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 01
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 02
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 03
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 04
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 05
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 06
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 07
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 08
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 09
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 10
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 11
Стрельба в больнице Чехии: граждан Украины среди погибших и пострадавших нет, - посол Перебийнис 12

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