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10.12.19 13:21

Дискуссии по концентрации земли в одних руках ведутся вокруг 50 тыс. га, - Разумков

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, - это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки - это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", - сказал он в интервью телеканалу UA: Житомир, передает Цензор.НЕТ.

Он указал, что еще одна позиция, которая в обществе настороженно воспринимается - это проведение референдума по привлечению иностранцев к рынку земли.

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"Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле", - отметил Разумков.

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