"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Цензор.НЕТ.

"В декабря 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

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"Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабря 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимости растаможенного в ноябре газа. Этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293. Это постановление действует до конца 2019 года. По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте", - отметили в "Нафтогазе".