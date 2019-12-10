Гражданин Украины задержан в Польше: принял ислам и готовил теракт, - Агентство внутренней безопасности

Гражданин Украины Максим С., который недавно принял ислам, обдумывал совершение теракта в торговом центре в Пулавах (Люблинское воеводство), - считают следователи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Представитель министра координатора спецслужб Станислав Жарин во вторник сообщил, что материалы, собранные следователями из люблинской делегатуры АВБ, позволили задержать гражданина Украины 4 декабря.

Национальная прокуратура в Люблине предъявила ему обвинение, а суд поддержал ходатайство о трехмесячном аресте подозреваемого, - сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры прокурор Ева Бялик. Также она отметила, что гражданин Украины Максим С. в течение двух месяцев проживает в Польше.

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Сообщается, что задержанный мужчина "своим поведением при взаимоотношениях с другими вызвал обоснованные опасения, что он готовится к осуществлению подрыву взрывчатых материалов, угрожающих жизни и здоровью многих лиц и имуществу в крупных размерах", - сказала Бялик.

Подготовка заключалась в сотрудничестве с другими лицами радикальных религиозных взглядов, готовности совершить теракт, который должен был заключаться в подрыве автомобиля и получении средств - денег и оружия. За такие действия мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Представитель министра координатора спецслужб сказал, что из материалов следствия следует, что человек обдумывал совершить теракт с использованием автомобиля-ловушки, взрывчатых материалов и огнестрельного оружия. "Покушение как минимум готовилось с 1 октября в Пулавах и Варшаве", - сообщил пресс-секретарь.

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"АВБ выяснила, что мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал сотрудникам и лицам из своего окружения", - пояснил Жарин.



Согласно информации АВБ, за последние недели мужчина принял ислам и новое имя - Мухамат, при этом он сильно радикализировался. "Находясь в Варшаве, мужчина был в обществе иностранцев, имеющих радикальный подход к исламу. Он имел тесные контакты с иностранцами, среди прочих, из Таджикистана, а также с гражданами Российской Федерации чеченской национальности", - сообщил пресс-секретарь.

Подозреваемому предъявлено обвинение в подготовке действий, угрожающих жизни и здоровью многих лиц и имуществу в крупных размерах, а также в угрозах, - следует из информации представителя министра координатора спецслужб.