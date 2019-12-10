В здании сгоревшего колледжа не нашли ни одного огнетушителя, они были под кроватью у коменданта, - глава полиции Одесчины Бех

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом в ходе брифинга сообщил глава ГУНП в Одесской области Олег Бех.

По его словам, в результате поисково-спасательных действий на территории колледжа не было извлечено ни одного огнетушителя.

"В то же время значительную часть огнетушителей мы обнаружили под кроватью у коменданта", - отметил он.

Также Олег Бех отметил, что вчера было вручено первое подозрение – его получила директор колледжа Любовь Кочерга, которую обвиняют в служебной халатности. В настоящее время полиция рассматривает еще одну версию случившегося – неосторожное обращение с огнем.

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По словам Олега Беха, после получения результатов экспертиз, возможно, будут вручены подозрения еще нескольким людям.

Кроме того, полиция займется мониторингом расходования средств руководством колледжа.

"Более 600 студентов, каждый из которых платил от 10 до 14 тысяч гривен в год. Средства были, и мы выясним, на что они тратились и почему они не тратились на противопожарную безопасность", — отметил Олег Бех и добавил, что сигнализации с выходом на пульт ГСЧС не было, а оповещение об опасности осуществлялось ручным нажатием кнопки на устаревшую сигнализацию типа "Ревун", которая размещалась на первом этаже.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.