Пожар в одесском колледже: 12 погибших, местонахождение 4 человек пока неизвестно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в Одессе состоялось первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара в одесском колледже.

"По состоянию на 10 декабря трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - сообщили в МВД.

Задачей комиссии является расследовать причины трагедии в Одессе на всех уровнях, инициировать изменения законов, касающихся пожарной безопасности, и изменить отношение должностных лиц к вопросам безопасности.

Отмечается, что правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается перед Кабмином.

"Если в каком-либо здании находятся люди, то не важно, какое это заведение, надо исключить риски возникновения пожаров. Как министерство мы инициируем изменения в законы об усилении ответственности за несоблюдение правил безопасности, это наша работа. Но когда лицо, ответственное за вопросы пожарной безопасности, не выполняет свою работу, никакие законы не помогут", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил: "Во-первых, существующие требования законодательства предусматривают планирование и осуществление проверок исключительно субъектов хозяйствования, а не отдельных помещений, зданий, сооружений, в которых существует угроза возникновения пожаров. Во-вторых, в законодательстве отсутствует механизм проведения проверок работниками ГСЧС в случае безосновательного недопуска их на объекты. Так, за 11 месяцев текущего года из 56 000 плановых и внеплановых проверок указанными пробелами в законодательстве воспользовались около 20 000 предпринимателей, что составляет более 35%".

В ГСЧС отмечают, что штрафы за нарушение пожарной безопасности - мизерные: от 34 до 170 гривен. В службе анонсировали намерения повторно вносить на рассмотрение правительства и парламента пакет законодательных инициатив.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.