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10.12.19 14:10

Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что сегодня состоялась презентация Новой таможни Украины.

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Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня презентовали Новую таможню. Это не просто смена названий. Это уничтожение старого коррупционного "органа", о котором в стране ходили легенды!" - отметил премьер.

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Он рассказал о шагах, сделанных перед запуском новосозданного ведомства. 

"Перед запуском Новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей различных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro.Продажи; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще пять", - сообщил Гончарук

"Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах, - мы это прекращаем. Украине нужна современная, прозрачная, работающая в интересах граждан таможня. И задача Максима Нефьодова, чтобы именно такой Новая таможня была", - добавил премьер.

Гончарук о Новой таможне: В ведомство не попадут более 500 старых руководителей, к которым были вопросы 01

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