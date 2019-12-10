Штрафы за нарушение закона о государственном языке начнут действовать через 2-3 года. Их размер от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн., - языковой омбудсмен Монахова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Монахова сказала сегодня на пресс-конференции.

Она посоветовала всем, кто опасается, что их заставят говорить на украинском языке в семьях или с друзьями, прочитать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Монахова напомнила, что законом не предусмотрено использование украинского языка в частной сфере.

"На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: "Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу", то государство требует использования государственного языка", - отметила языковой омбудсмен.

Также Монахова напомнила, что уголовная ответственность за нарушение языкового закона не предусмотрена, однако введена административная ответственность, но, административное наказание - штрафы – будут взимать только через два-три года.

"Штрафы разного размера - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (доходов), то есть примерно от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн. Но система штрафов не начинает действовать прямо сейчас. Они отсрочены в среднем на два-три года", - сказала языковой омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - Монахова

Кроме того, Монахова сообщила, что, когда заработает Офис уполномоченного по защите государственного языка, граждане смогут жаловаться на нарушение их языковых прав, а офис соответственно реагировать: сначала разъяснять и предупреждать, а в случае повторного нарушения языковых прав, обращаться в суд, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.

"У нас будет создан секретариат, юридический отдел, отдел лингвистической экспертизы, который будет определять, унижает ли то или иное выражение украинский язык в публичном пространстве. Также будут созданы страницы Офиса языкового омбудсмена в соцсетях, будет создана общественная коллегия", - отметила Монахова.

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступил в силу 16 июля 2019 года. 27 ноября Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка. Сегодня, 10 декабря, Монахова сообщила, что Офис языкового омбудсмена заработает только через полгода.