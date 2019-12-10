Формат "нормандских переговоров" может быть изменен, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Россия", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не исключает возможности изменения Нормандского формата, о котором говорил Президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по словам Пескова, "менять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать".

Отмечается, что на "нормандских переговорах" большая часть вопросов касалась позиции самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые "представлены на переговорах не были".

"Без их мнений и учета их точек зрений, а главное без контакта Киева с их представителями - найти решение весьма и весьма сложно", - считает Песков.

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