Вызывает беспокойство, что впервые на уровне президента легитимизирована "формула Штайнмайера", - Тимошенко о "нормандской встрече"

Об этом Тимошенко написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимизирована "формула Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий.Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе. Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины", - написала политик.

Также лидер "Батькивщины" приветствовала возобновление переговоров лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Она назвала "большим достижением" решение об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года. Среди позитива Тимошенко отметила и позицию, что сначала - восстановление границы, а затем выборы.

По мнению Тимошенко, сейчас в Украине пора начать внутренний диалог: "Нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета".

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