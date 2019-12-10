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10.12.19 15:26

Суд отправил под домашний арест крымского единоросса Кучерявого, задержанного во время поездки за украинским загранпаспортом

Во вторник, 10 декабря, следственный судья Херсонского городского суда Херсонской области Галина Радченко рассмотрела ходатайство старшего следователя СО ГУ СБУ в АРК о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного единоросса.

Суд отправил под домашний арест крымского единоросса Кучерявого, задержанного во время поездки за украинским загранпаспортом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что члена российской правящей политической партии "Единая Россия" подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий лицом, которое является представителем власти)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единороссу Кучерявому, задержанному контрразведкой СБУ во время поездки за украинским загранпаспортом, сообщили о подозрении

Следственный судья ходатайство следователя удовлетворила и применила в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 6 февраля 2020 года.

Напомним, о задержании контрразведкой СБУ на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсоном члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским загранпаспортом.

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