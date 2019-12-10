Среди госпредприятий Минэкономики найдены несуществующие, - замминистра экономики Кухта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил замминистра экономики Павел Кухта.

"Вчера передавали комиссии Фонда госимущества более 300 предприятий Минэкономики и бывшего Минагро. Три предприятия оказались несуществующими. Одно предприятие оказалось частным. Теперь будем разбираться, как так вообще может быть", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на этой неделе передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий. Таким образом по состоянию на конец ноября передано уже 415 предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию