Разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, как хотела Россия, не будет, - Загороднюк

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", - говорится в сообщении.

Загороднюк сообщил, что на встрече в "нрормандском формате" стороны договорились о трех новых участка разведения до марта.

"Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет. Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - рассказал министр.

Также Загороднюк отметил, что любые переговоры требуют тщательной подготовки.

"Процесс не будет быстрым. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", - подчеркнул он.

Кроме того, министр сообщил, что в ходе вчерашних переговоров в "нормандском формате" была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины и принцип "безопасность, сувернитет и территориальная целостность - в первую очередь".

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