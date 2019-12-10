"Оснований для эйфории нет", - Порошенко об итогах Нормандского саммита

Как передает Цензор.НЕТ об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Спасибо каждому украинцу, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах. Однако, оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", - заявил политик.

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