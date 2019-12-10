Призываем Россию уважать свои обязательства, - посольство США в Украине о "нормандском саммите"

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, который возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов. Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - говорится в заявлении.

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