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10.12.19 16:30

Призываем Россию уважать свои обязательства, - посольство США в Украине о "нормандском саммите"

США поздравляют Украину с прошедшей встречей глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), отмечают ее успех и прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

Призываем Россию уважать свои обязательства, - посольство США в Украине о "нормандском саммите"

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, который возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов. Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - говорится в заявлении.

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Призываем Россию уважать свои обязательства, - посольство США в Украине о нормандском саммите 01

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