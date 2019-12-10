В отношениях ЕС с Россией наступили тяжелые времена, но мы будем искать консенсус, - представитель ЕК Стано

Об этом во вторник в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Питер Стано в ответ на вопросы прессы, насколько широко ЕС намерен отметить 30-ю годовщину установления отношений с Российской Федерацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не наше дело комментировать события, которые организуются различными посольствами. Есть много партнеров по всему миру и всевозможных годовщин, и я не думаю, что нужно комментировать каждую из них. Что касается отношений между ЕС и Россией, - они направлены определенными принципами, которые отражены в повседневной коммуникации с нашими российскими партнерами. Главным принципом, на котором мы сейчас сосредоточены, является полная имплементация Минских соглашений по (ситуации) в Украине, в чем Россия должна играть важную роль. Мы видели нормандский саммит в Париже, где были достигнуты определенные результаты", - сказал Питер Стано.

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Он отметил, что отношения с Россией важны для ЕС, поскольку Россия остается важным соседом.

"В наших отношениях с Россией были очень хорошие времена, сейчас наступили более тяжелые времена и вызовы. Но, что всегда важно для нас и является сутью европейских ценностей, - это искать общие решения и консенсус, чтобы была возможность работать вместе в интересах наших народов. Люди в России и ЕС стремятся к безопасности и стабильности, чтобы сосредотачиваться не только на конфликтах и ​​конфронтации, но на развитии собственной жизни и нормальных, естественных человеческих стремлениях. Это то, чего мы хотим", - добавил представитель Еврокомиссии.