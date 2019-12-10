Конгрессмены-демократы обвинили Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса США

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, законодатели, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, главу Юридического комитета Палаты представителей Джеррольда Надлера и главу Комитета по разведке Адама Шиффа, выдвинули против президента обвинения по двум статьям - злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса.

Джеррольд Надлер заявил, что действия президента нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.

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Надлер добавил, что, в отличие от президента Трампа, законодатели в первую очередь озабочены неукоснительным соблюдением Конституции.

Выступивший затем Адам Шифф подчеркнул, что нарушивший Конституцию предает доверие общества.

По словам Шиффа, свидетельства злоупотреблений, допущенные президентом, многочисленны и бесспорны.

Законодатель отметил необходимость действовать незамедлительно, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы-2020.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.