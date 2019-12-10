Одесская ОГА выделит почти 3 млн грн для семей пострадавших и погибших во время пожара в колледже, - глава администрации Куцый

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сегодня на брифинге заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Подписано распоряжение о выделении почти 3 млн грн из резервного фонда. Также мне известно, что средства также выделят из городского бюджета", - сказал Куцый.

Кроме того, он отметил, что сегодня на заседании рабочей группы комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара в колледже рассматривался вопрос относительно выделения средств из госбюджета.

Отвечая на вопрос о восстановлении разрушенного из-за пожара здания, Куцый отметил, что сейчас продолжаются оперативно-спасательные работы, осуществляется разбор завалов.

По его словам, проблема восстановления здания будет решаться позднее – "коллегиально".

В пресс-службе мэрии Одессы подтвердили, что пострадавшим и семьям погибших будет выделена материальная помощь из городского бюджета. При этом в мэрии отметили, что для каждого потерпевшего объем помощи будет индивидуальным.





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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.