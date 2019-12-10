Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в эфире телеканала "НАШ".

"Невозможно ожидать, что мы где-то откуда-то - из космоса или с другой планеты - наберем абсолютно честных, профессиональных, патриотичных госслужащих, которые будут работать за 6,5 тыс. грн. Столько в среднем получает рядовой инспектор в каждом регионе", - сказал он.

По словам главы таможенной службы, повышение зарплат - "пошаговый путь".

"Таможня должна работать лучше, обеспечивать лучший сервис и в том числе собирать больше средств в государственный бюджет, но из этого государственного бюджета должны финансироваться как реальные зарплаты (рыночные зарплаты)... так и реальные расходы на содержание таможни", - считает Нефьодов.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил создание Государственной таможенной службы (ГТС) с 8-го декабря.

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