Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу исполнительного директора НАК.

"Не буду скрывать, сначала я не был в восторге от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в нормандском формате. У нас есть трехсторонний формат вместе с Еврокомиссией специально для обсуждения вопросов транзита газа", - пишет Витренко.

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Однако, отметил исполнительный директор "Нафтогаза", встреча с Путиным позволила ему понять личную позицию российского президента по газовому вопросу.

"Это я не для красивого слова, это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014 году, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце. В таких ситуациях всегда лучше иметь возможность посмотреть в глаза противоположной стороне. Мы не боимся обсуждать эти вопросы. Наша позиция обоснована. Она подкреплена решениями международных судов. Она консолидирована с Европейским союзом. И, самое главное, она отражает позицию украинского народа", - добавил Витренко.

Витренко отметил, что позиция Украины после переговоров в "нормандском формате" не изменилась: Украина будет требовать выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора для продолжения транзита газа по европейским правилам.

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В частности, в "Нафтогазе" будут считать приемлемым не только заключение договора на транзит, но и переноса точки закупки газа европейцами на украинско-российскую границу, а также заключение договоров "своп", в рамках которых Нафтогаз просто будет покупать газ напрямую у Газпрома и перепродавать его европейским потребителям.

Напомним, газовая тема обсуждалась в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза" 9 декабря в Париже. По итогам исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.