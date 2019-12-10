Прокурор на заседании ВАКС огласил обвинительный акт в деле экс-главы НАПК Корчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

По результатам подготовительного заседания суд решил начать рассмотрение указанного дела по существу.

После чего, прокурором САП было объявлено краткое изложение обвинительного акта.

Следующее заседание назначено на 16:00 27 января 2020".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в 2016 году близкое лицо чиновницы приобрело авто за 544 тысячи гривень. Однако фактически имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа.

Пользование автомобилем должно быть отраженным в декларации за 2016 год, но такой информации не было.

На данный момент обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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