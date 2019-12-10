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10.12.19 18:46

Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк прокомментировал проведение "нормандского саммита" 9 декабря 2019 г.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк написал в Фейсбуке, комментируя итоги "Нормандской встречи".

"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - отметил он.

"Президент вел себя достойно", - написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

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