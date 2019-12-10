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10.12.19 18:52

Информация о похищении ребенка на столичном Крещатике не подтвердилась, - полиция

С девочкой, информация о похищении которой появилась ранее, все хорошо.

полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около в 15:30 в Шевченковское управление полиции столицы поступило сообщение о том, что на улице Крещатик мужчины посадили ребенка в автомобиль и поехали в неизвестном направлении. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, чтобы проверить полученную информацию. Сотрудники уголовного розыска установили, что ребенка никто не похищал. В школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время ребенок находится с охранником", - говорится в сообщении.

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Напомним, "Информатор" сообщил, что девочку 12 лет недалеко от школы №53 на Крещатике увезли на авто черного цвета. В Киеве объявили план "Перехват".

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