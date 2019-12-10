Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Сегодня в Латвии вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из русского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - сказано в сообщении.

Бывшие политзаключенные отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им "максимально быстрое и комфортное" оформление в пункте пропуска "Борисполь", отметили в Госпогранслужбе.

"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в Борисполь, а также помогли быстро пройти паспортный контроль, - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.