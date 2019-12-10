Мининфраструктуры и ФГИ объявили конкурс на аренду имущества аэропорта "Борисполь"

Об этом заявили министр инфраструктуры Владислав Криклий и председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Вопрос аренды в аэропорту "Борисполь" не решен с апреля 2018 года. Ранее для аренды площадей в аэропорту "Борисполь" выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сих пор процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше - мы должны по-другому к этому подходить. Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества - должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия - тот будет арендовать", - отметил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди госпредприятий Минэкономики найдены несуществующие, - замминистра экономики Кухта

"Мы договорились с Министерством инфраструктуры, в аренду передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением. Это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество", - подчеркнул председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, расположенные в Терминале F и D.

Конкурс организует и проводит Региональное отделение Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Потенциальные арендаторы должны обратиться в Региональное отделение Фонда.

Также читайте: ФГИ реализовал 3 объекта госсобственности за 108,5 млн грн, - Кабмин