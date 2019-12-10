ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

Информацию об открытии производства информагентству "Интерфакс-Украина" подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила она.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя. Из документа следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

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Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в блоге на "Украинской правде" назвал открытие производства "дембельским аккордом дуэта Портнова Трубы". По его мнению, попытка объявить Минские договоренности госизменой приурочена к Парижскому саммиту "нормандской четверки".

"И им безразлично, что обвиняют они не столько Пятого Президента Порошенко, сколько Президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 Февраль 2015) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации", - написал Головань.

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Адвокат Порошенко напомнил, что Минские соглашения в 2015 году позволили остановить агрессию России и ввести против нее международные санкции, а Украине дали время и возможность для построения новой армии.

"Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине. И поэтому пока возглавляемое Романом Трубой ГБР готово расследовать хоть "государственную измену" в минских договоренностях по заявлению Портнова, хоть "государственную измену" в осуществлении контрнаступления и освобождении украинских территорий по заявлению Шуфрича", - подытожил Головань.

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