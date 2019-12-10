На месте пожара в одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.