Помпео обсудил с Лавровым переговоры Зеленского и Путина, а также указал, что Крым принадлежит Украине

По итогам переговоров Помпео и Лаврова состоялась совместная пресс-конференция, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Государственный секретарь США заявил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднимался вопрос Украины и нормандской встречи.

По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Лавров после нормандского саммита встретятся, чтобы обсудить Украину, - СМИ

"Мы довольно долго говорили об Украине… Я горжусь тем, что наша администрация сделала для защиты суверенитета и безопасности этой страны", - заявил Помпео.

Он также указал Лаврову, что Крым принадлежит Украине.