Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил председательствующий по делу судья Сергей Дьячук.

"К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, исполняя свои служебные обязанности", - сказал судья.

Также Дьячук сообщил, что на сегодня в суде был запланирован допрос бывшего председателя СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Как известно, двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Каплунов и Денис Волочаев погибли 1 декабря.

Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".



