Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Бильдт прокомментировал сообщение об открытии Государственным бюро расследований Украины уголовного производства против Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым. Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Стыд ", - написал Карл Бильдт в Твиттере.

"Это Украинa в худшем виде", - написал Карл Бильдт.