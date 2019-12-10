Отчет о расследовании причин пожара в одесском колледже представят до 20 декабря, - Яровой

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается Кабмину", - сказал Яровой.

Первое заседание комиссии состоялось во вторник, 10 декабря.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

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