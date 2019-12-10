Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД

Об этом говорится в Twitter Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами в оккупированном Россией Крыму. Их права постоянно нарушаются. На данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержаны не менее 35 крымских татар", - говорится в сообщении.
Министерство посвятило серию твитов Дню прав человека. В первом из них подчеркивается, что Россия продолжает проводить политические репрессии против своего и других народов. Также в МИД напомнили о судьбе незаконно удерживаемых украинцев в РФ и оккупированном Донбассе.