Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД

Об этом говорится в Twitter Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами в оккупированном Россией Крыму. Их права постоянно нарушаются. На данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержаны не менее 35 крымских татар", - говорится в сообщении.

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Министерство посвятило серию твитов Дню прав человека. В первом из них подчеркивается, что Россия продолжает проводить политические репрессии против своего и других народов. Также в МИД напомнили о судьбе незаконно удерживаемых украинцев в РФ и оккупированном Донбассе.

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