Принадлежащий "Газпрому" российский канал ТНТ покажет сериал "Слуга народа"

Об этом свидетельствует программа передач телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на 11 декабря запланирован показ сразу трех серий "Слуги народа". Фильм о приключениях ставшего президентом школьного учителя Голобородько покажут в прайм-тайм – с 19 до 20:30. Перед "Слугой народа" в программе стоит сериал "Интерны", главную роль в котором сыграл пособник террористов НВФ "ДНР" Охлобыстин.

В мае стало известно, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивное право на показ сериала "Слуга народа" на территории РФ. Студия "Квартал 95" тогда заверила, что не продавала право на показ сериала россиянам. Его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

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К концу лета сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

В начале ноября о планах показать сериал "Слуга народа" заявил главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1".

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019г.

Согласно обнародованной президентом Владимиром Зеленским декларации о доходах, ему принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима", Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио",18,75% ООО "Квартал-Концерт".

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Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия).