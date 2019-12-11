Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.12.19 00:00

Сгорел склад 35-й бригады морской пехоты в Одесской области, ущерб - 7 млн гривен, - СМИ

В расположении 35-й бригады морской пехоты в Одесской области сгорел склад с имуществом. Пламя гасили почти 4 часа. Причиненный ущерб оценивается в 7 млн гривен.

пожарная,пожарка

Пожар произошел 6 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Возгорание произошло в 15:45. Огонь охватил склад с вещевым имуществом и продовольствием. В 18:30 пожар локализовали и еще через час потушили.

По предварительным оценкам, государство понесло убытки в размере 7 млн грн.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 425 УК Украины — "недобросовестное отношение к военной службе". Расследованием занимается ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Читайте также: На месте пожара в одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек, - Нацполиция

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100