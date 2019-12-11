Сгорел склад 35-й бригады морской пехоты в Одесской области, ущерб - 7 млн гривен, - СМИ

Пожар произошел 6 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Возгорание произошло в 15:45. Огонь охватил склад с вещевым имуществом и продовольствием. В 18:30 пожар локализовали и еще через час потушили.

По предварительным оценкам, государство понесло убытки в размере 7 млн грн.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 425 УК Украины — "недобросовестное отношение к военной службе". Расследованием занимается ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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