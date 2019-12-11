Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи

Позицию Ермака обнародовало издание Time, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с Гордоном (Сондлендом. - Ред.) никогда не оставались наедине", - сказал Ермак.

Встречу 1 сентября в Варшаве, во время которой Сондленд, по его словам, якобы проинформировал Ермака о задержке военной помощи и пообещал, что она будет разблокирована, если Киев начнет расследование против Хантера Байдена и признает, что Украина вмешивалась в президентские выборы, Ермак описывает совершенно иначе.

"Мы столкнулись друг с другом в коридоре рядом с эскалатором, когда я выходил", - сказал он. По словам советника президента Украины, рядом в тот момент находились несколько членов американской и украинской делегаций, а также телохранители и персонал отеля. "И я помню - а с памятью у меня все в порядке - что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - утверждает Ермак.

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Это заявление ставит под сомнение единственный известный момент, в который американский чиновник (Сондленд) якобы сообщил украинскому чиновнику (Ермаку), что разморозка военной помощи США зависит от расследования против Байдена.

Ермак рассказал журналистам, что никакие должностные лица США не просили его дать показания.

Адвокат Сондленда заявил, что его клиент настаивает на правдивости своих слов и не будет больше давать комментарии.

Напомним, 10 декабря демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

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